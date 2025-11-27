Шеф полиции Вашингтона сообщил детали стрельбы у Белого дома

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Неизвестный открыл огонь по нацгвардейцам.

Шеф полиции Вашингтона раскрыл детали стрельбы у Белого дома

Фото: Reuters/Nathan Howard

Шеф полиции Вашингтона: подозреваемый в стрельбе у Белого дома действовал один

Подозреваемый в стрельбе по нацгвардейцам у Белого дома действовал один. Об этом журналистам рассказал помощник шефа полиции по спецоперациям департамента столичной полиции Джефф Кэрролл. В данный момент этот человек задержан, он был ранен и госпитализирован и пока остается в больнице.

«Похоже, что это был одиночный стрелок, который поднял оружие и устроил засаду на военнослужащих нацгвардии. Он был быстро задержан другими бойцами», — сообщил Кэрролл.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в свою очередь заявляют, что стрельба возле Белого дома в Вашингтоне расценивается как нападение на офицеров национальной гвардии.

Неизвестный открыл огонь неподалеку от резиденции президента США, пострадали два представителя национальной гвардии. 

Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что на место стрельбы для расследования прибыли федеральные агенты, с ними сотрудничали также представители ФБР. Район ЧП был оцеплен, глава Пентагона Пит Хегсет отправил дополнительно 500 военнослужащих в Вашингтон.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сразу после инцидента отметила, что глава государства Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Позже сам президент заявил о критическом состоянии двух нацгвардейцев после стрельбы.

Ранее, писал 5-tv.ru, неонацист из Грузии Михаил Чхиквишвили признал вину в заговоре с целью отравления детей в США. Молодой радикал вербовал сторонников и готовил нападения на евреев и расовые меньшинства.

