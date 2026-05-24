«Известен Секретной службе»: установлена личность стрелявшего у Белого дома

Мурад Устаров
Год назад его отправляли на принудительное лечение.

Кто стрелял возле Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters/Kylie Cooper

New York Post: стрелявший у Белого дома считал себя Иисусом Христом

Открывшим стрельбу возле Белого дома в Вашингтоне оказался 21-летний Насир Бест, который называл себя Иисусом Христом. Об этом пишет американская газета New York Post.

Издание подчеркивает, что мужчина имеет проблемы с психикой. Для совершения выстрелов он использовал револьвер. Затем по нему открыли огонь офицеры. При этом мотивы нападения не раскрываются.

Кроме того, год назад преступник пытался проникнуть в Белый дом, но был пойман. До этого его отправляли на принудительное лечение в больницу за то, что создавал помехи дорожному движению.

«Бест был психически нездоровым человеком, который считал себя Иисусом Христом. Он был известен Секретной службе и нарушил ранее вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп в момент происшествия находился в Белом доме.

Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

