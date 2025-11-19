Неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 101 0

Молодой радикал вербовал сторонников и готовил нападения на евреев и расовые меньшинства.

Неонацист из Грузии признал вину в заговоре об отравлении

Фото: www.globallookpress.com/Harald Tittel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

AP: неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США

Неонацист из Грузии признал себя виновным в участии в заговоре, целью которого было нападение на евреев и представителей расовых меньшинств, включая попытку организации отравления детей. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как следует из материалов суда Бруклина, 22-летний Михаил Чхиквишвили возглавлял восточноевропейское неонацистское объединение Maniac Murder Cult. Его участники распространяли в соцсетях экстремистские призывы, направленные на разжигание межрасовой и религиозной розни. По данным следствия, под влиянием этих материалов подросток в начале года устроил стрельбу в школе Нэшвилла (штат Теннесси), где погиб один человек и еще двое были ранены.

Следователи установили, что начиная с 2022 года Чхиквишвили неоднократно приезжал в Нью-Йорк для продвижения своих идеологий. В 2023 году он привлек к сотрудничеству агента ФБР, работавшего под прикрытием, которому предполагалось поручить раздать отравленные сладости детям в школах Бруклина, переодевшись в Санта-Клауса.

В 2024 году Чхиквишвили был задержан в Молдавии, после чего экстрадирован в США для суда. Прокуратура настаивает на назначении ему наказания в виде 18 лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Улов поражает: в Ростовской области рыбаки хвастаются «крокодилом»
16:35
Перо кололо больнее штыка: в Москве открылась выставка к 125-летию Бориса Ефимова
16:30
Хотел наказать водителя — наказал себя: красноярец снял собственные нарушения
16:18
Официально: в документе НАБУ по делу Миндича появилась фамилия Зеленского
16:15
В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS
16:11
Главы ТЦК массово покидают Украину

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году