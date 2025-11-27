Улицы нескольких столиц в Европе охватили акции протеста

Люди в Великобритании, Бельгии и Болгарии недовольны налоговой и социальной политикой государств.

Сразу несколько европейских столиц охватили акции протеста.

В Лондоне к стенам парламента стянулись фермеры со всей страны. Приехав на своей технике, они выразили недовольство планами властей резко поднять налоги. И хотя акция получилась яркой, манифестанты ничего не добились, а нескольких из них сразу задержала полиция.

Похожая ситуация в Бельгии: правительство анонсировало рост налогов и сокращение социальных расходов. Тут же получило в ответ трехдневную забастовку сотрудников транспортных служб и масштабные протесты в Брюсселе.

Аналогичная ситуация и в Болгарии: стоило властям объявить о намерении ввести меры жесткой экономии через сокращение социальных выплат, как на улицы Софии вышли тысячи недовольных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Финляндии активисты планируют провести серию автопробегов к пограничным пунктам на границе с Россией в знак протеста против их закрытия.

