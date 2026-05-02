В центре Вены прошла акция протеста. Жители Австрии вышли к ведомству федерального канцлера, чтобы выразить недовольство политикой властей, поддержкой Украины и ростом цен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Главным требованием протестующих стал выход Австрии из Европейского союза (ЕС) и возвращение к полному государственному нейтралитету. В руках демонстрантов были плакаты с лозунгами: «Да — миру, нет — НАТО», «Мы не хотим мерзнуть ради вашей политики».

Организатор акции Мартин Руттер, выступая со сцены, заявил, что из-за финансовой помощи Киеву правительство сократило социальные выплаты собственным гражданам.

«Никто не хочет войн за счет австрийских налогоплательщиков», — сказал он.

Особое внимание на митинге уделили и санкциям. Протестующие заявили, что ограничения против России спровоцировали резкий скачок цен на продукты и энергоносители.

