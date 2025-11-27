Штраф за чужой долг: в России вынесли первый приговор коллектору

В России вынесли первый приговор коллектору. Сборщик долгов, который требовал погасить чужой долг, получил штраф 300 тысяч рублей. Но, несмотря на наказание, незаконные методы взыскания все равно есть. Причем к ним прибегают теперь не только банки, но и сервисы каршеринга. Корреспондент «Известий» Александр Морозов — о том, как взыскание стало индустрией.

Испорченная кредитная история, паника, звонки и угрозы по ночам. Только по официальным данным за прошлый год банки и микрофинансовые организации передали коллекторам долги россиян на сумму в триллион рублей. В этом — уже полтора.

Потеря работы, болезнь или банальная невнимательность, и вот уже на вас сваливается неподъемный долг из-за непогашенных кредитов, а в дверь стучатся коллекторы.

«Они не имеют права угрожать, оказывать психологическое давление, применять силу, вредить имуществу. Гражданин, конечно, в праве жаловаться. Прежде всего в надзорные органы, а это федеральная служба судебных приставов», — напомнил юрист Дмитрий Григорьев.

И вот он, первый в России приговор сборщику долгов. Штраф 300 тысяч получил коллектор, который требовал погасить чужой долг. Угрожал расправой работодателю, чей сотрудник не погасил кредит. Но незаконные методы взыскания все равно есть. Коллекторы продолжают пугать.

«Брал кредиты, чтобы перекрыть другие кредиты. Постепенно уже начали появляться просрочки, звонки от коллекторов с угрозами», — рассказал Александр Равчеев.

А между тем для коллекторов есть наказание. За ночные угрозы, самозванство и игнорирование предписаний ввели штрафы. Минимум 300 тысяч, максимум несколько миллионов рублей. В коллекторской индустрии уверяют, что работают максимально мягко, 82% жалоб приходится на банки и микрофинансовые организации.

«Может быть нарушена частота звонков и так дальше. Бывают вот сбои, например, в каких-то регионах плюс час, а мы не можем звонить, например, после какого-то времени», — рассказал член совета национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семенедуев.

Но для тех, кто столкнулся с агрессией, это слабое утешение. Сегодня в долговую яму можно попасть, даже не беря в долг у банка. Все чаще люди сталкиваются с проблемами из-за, казалось бы, обыденных сервисов. Например, каршеринга.

«Со мной связался сотрудник и сообщил, что после моей аренды было обнаружено повреждение, из-за которого я должна заплатить в течение нескольких часов. Изначально моя реакция была, что это мошенники», — рассказала Анна Оснач.

Однако ситуация оказалась иной. Анне менеджеры каршеринга начали присылать фотографии разбитой машины с обвинениями в ДТП. Девушка уверяла, что вернула автомобиль в целости, но сервис требовал более 50 тысяч рублей за треснувший бампер.

«Я получала запугивания о том, что меня лишат прав на полтора года, о том, что мне придется отсидеть 15 суток, и для меня будет лучше данный штраф оплатить сейчас, ведь у меня нет доказательной базы о том, что я не совершала данное повреждение», — дополнила Анна.

Менеджеры стали грозить коллекторами. И этот случай не единичен. Украденная сумочка для Кристины обернулась настоящим кошмаром — тремя кредитами.

«У меня пропал паспорт, и я сразу же написала заявление в полицию. На Госуслугах мне приходит уведомление, что постановление от приставов о том, что я должна банку. На меня в начале этого года, пока рассматривалось мое дело в коллекторской организации, оказывалось давление», — рассказала Кристина Козлова.

После многочисленных жалоб банки свою ошибку признали и списали кредиты. Сейчас долг стал товаром, а взыскание — индустрией. При этом бдительность и знание своих прав — единственный щит против произвола.

