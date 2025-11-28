«Их права нарушены»: жители поселка в Томской области остались без кедрового леса

Предприниматель из Томской области присвоил себе лес. Более шести гектаров территории, сплошь покрытой кедрами, раньше были доступны всем. Теперь по периметру — металлический забор. Местные жители пытаются восстановить справедливость. Они собирают подписи и привлекают внимание властей. Чиновники уверяют: все по закону. Кто прав, а кто виноват — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Рядом с вековыми кедрами растут металлические столбы — холодные и чужие. Они буквально отделили людей от леса, который всегда был неотъемлемой частью их жизни.

«Собирать здесь ягодку, шишечку, и просто отдохнуть. А теперь получается, что мы не сможем сюда зайти. Будем смотреть через сетки, как он пользуется нашей землей», — возмутились местные жители.

Теперь, подходя к знакомым тропинкам, люди останавливаются перед железным забором и не могут понять, как могло случиться, что лес, который они считали общим и защищенным, вдруг перестал им принадлежать.

Несколько лет назад участок рядом с поселком Малое Протопопово площадью более шести гектаров, сплошь покрытый кедрами, передали в аренду частному лицу — Игорю Егоренкову, формально — для развития спортивной инфраструктуры.

Здесь обещали сделать маршруты для активного отдыха, установить небольшие спортивные площадки, но за все это время в лесу выросли только забор и неприметный сарай.

«У меня средний ребенок спрашивал: а где мы теперь будем гулять, мама? Где мой ребенок будет гулять? Вы же понимаете, что вы говорите красивые слова, но это все неправда», — сказала местная жительница Александра Веселова.

Сарай так стоял многие годы — закрытый и пустой. Зато именно он позволил перевести землю в собственность. В 2019 году администрация Мирненского сельского поселения уже продала Егоренкову кедровый лес как обычную землю. Чиновники уверяют: все по закону и права людей не нарушены.

Кому тогда хотел ограничить доступ новый хозяин, раз начал ставить по периметру заборы, не ясно. Жители признаются: никто и представить не мог, что такое возможно. Ведь очевидно, что лес с кедрами должен относиться к лесному фонду и быть федеральной собственностью. Но документы оказались подписаны, и новый владелец вскоре заявил о своих правах.

«Я же несу достаточно серьезные затраты по ее владению, как собственник. Я должен что-то здесь делать. У нее назначение коммерческое. Здесь можно построить базу отдыха, эко-деревню. Все, что с этим связано. Все, что связано с активным отдыхом на природе», — заявил собственник участка Игорь Егоренков.

Не исключено, что огромный участок земли и вовсе могут раздробить на куски, продать заново и застроить. Под топоры и пилы уже попали пихты: якобы стволы мешали корректно установить те самые металлические столбы.

В некоторых регионах сибирский кедр занесен в Красную книгу и находится под охраной. В Томской области эти пушистые деревья не имеют особенного статуса. Более тысячи стволов оказались в частной собственности и могут быть вырублены практически без контроля.

В собственности нового землевладельца оказалась и единственная дорога, по которой жители добирались к своим домам.

«Это тоже его собственность! А нам он оставил вот столько, только боком пройти. У нас вот ворота, все как надо. Трактор заходит, чтобы вспахать огород, дрова завезти, назем завезти», — рассказала жительница деревни Малое Протопопово Любовь Король.

Сейчас люди собирают подписи, пишут обращения, добиваются внимания властей.

«Здесь нужно будет проверять, а не была ли допущена ошибка при образовании участка о котором идет речь, где граждане считают, что их права нарушены. И насколько правильно он был отнесен к землям иных категорий. Не произошла ли умышленная или техническая ошибка», — отметила юрист Марина Ненарокова.

Томская прокуратура уже провела проверку и пришла к выводу, что муниципалитет продал участок незаконно. Земля с кедрами досталась бизнесмену без торгов, основанием для отчуждения территории послужило возведение на нем нежилого здания. Оспорить сделку планируют через суд.

