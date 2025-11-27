«Протекают безболезненно»: какие заболевания ЖКТ может спровоцировать курение

Эндокринолог Дианова: курение вызывает панкреатит и рак поджелудочной железы

Курение способствует развитию сахарного диабета, рака поджелудочной железы, а также панкреатита. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, эндокринолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, поражение организма никотином начинается с ротовой полости. Врач выделила такие заболевания, как никотиновый стоматит, или небо курильщика, и лейкоплакия. Также у курильщиков чаще развиваются болезни зубов и десен.

Кроме того, Дианова выделила целый ряд состояний, возникающих из-за употребления табака: атрофия эпителия, телеангиэктазия, пятна пигментации, обложенный, или так называемый коричневый язык, катаральный стоматит, хейлит, одиночные трещины губ, гландулярный хейлит, ксеростомия и гиперкератоз губ.

Все эти болезни протекают без болезненных ощущений, из-за чего пациенты обращаются ко врачу на запущенных стадиях.

«Это протекает безболезненно, поэтому очень долгое время люди, вообще курящие, могут просто не обращать внимание. Но когда уже все случается, зачастую имеет запущенную стадию», — отметила специалист.

В то же время Дианова рассказала симптомы, по которым можно распознать заболевания полости рта, вызванные курением. К ним относятся сухость, болезненность слизистой оболочки, першение, чувство инородного тела при проглатывании слюны, чувство затрудненного прохождения пищи по пищеводу.

При этом смолы и метаболиты табака, которые попадают в желудок, провоцируют язву и злокачественные перерождения. Врач подчеркнула, что курение при язве сильно замедляет процесс заживления, а также повышает вероятность рецидива. Кроме того, употребление табака может спровоцировать дискинезию желчевыводящих путей.

К тому же, по словам Диановой, курение увеличивает возникновение сахарного диабета, а также провоцирует рак поджелудочной железы. Врач особо подчеркнула, что в сочетании с алкоголем никотин может ускорить развитие панкреатита.

