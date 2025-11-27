Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 61 0

Ни один продукт сам по себе не вызывает болезни кишечника и желудка.

Как не навредить своего пищеварению — советы врача-диетолога

Фото: www.globallookpress.com/Udo Kroener

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-диетолог Ефимова: правильное питание осенью защищает желудок и кишечник

Осенний период часто сопровождается ростом обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Снизить нагрузку на пищеварительную систему и предотвратить рецидивы помогает соблюдение ряда простых принципов питания. О них рассказала aif.ru врач-диетолог и специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

По словам эксперта, ни один продукт сам по себе не вызывает болезни ЖКТ, однако рациональное питание поддерживает работу организма и помогает справляться с межсезонными нагрузками.

Дробные приемы пищи

Фото: 5-tv.ru

Частое питание малыми порциями — один из эффективных способов снизить нагрузку на желудок и кишечник. Оптимально питаться 4–5 раз в день небольшими порциями. Такой режим помогает поддерживать ритм работы кишечника, облегчает переваривание пищи и снижает нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Клетчатка — основа здорового ЖКТ

Фото: 5-tv.ru

Достаточное количество клетчатки в рационе стимулирует перистальтику кишечника и поддерживает работу полезной микрофлоры. Ее источники — овощи, фрукты, зелень, цельнозерновой хлеб, крупы и бобовые. Клетчатка предотвращает запоры и снижает риск воспалительных процессов.

Контроль жиров в рационе

Фото: 5-tv.ru

Избыток жиров, особенно животных, замедляет пищеварение и может вызывать тяжесть, вздутие и дискомфорт. Ефимова порекомендовала отдавать предпочтение растительным маслам, авокадо, орехам, а блюда готовить щадящими методами (на пару, запекать или тушить).

Исключение раздражающих продуктов

Фото: 5-tv.ru

Алкоголь, острая и кислая пища в больших количествах, фастфуд, газированные сладкие напитки и крепкий кофе натощак могут раздражать слизистую ЖКТ. При хронических заболеваниях или периодическом дискомфорте их употребление стоит ограничить.

Достаточное потребление воды

Фото: 5-tv.ru

Врач подчеркнула, что важным условием работы кишечника является достаточный объем жидкости — не менее 1,5 литра в день, если нет медицинских противопоказаний. Вода помогает размягчить пищевой комок, облегчает его продвижение по кишечнику и снижает риск запоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты помогают вырабатывать «гормон счастья».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
1:58
Пару движений — и все напрасно: что категорически запрещено делать после массажа
1:36
«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу
1:15
«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете
0:57
Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
0:36
Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео