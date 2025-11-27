В Таиланде паром столкнулся с огромной волной

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Мощный удар смыл багаж за борт. Своих вещей лишились многие туристы, в том числе россияне.

Что будет если на пароме столкнуться с огромной волной

Фото: www.globallookpress.com/Nathalie Jamois

Паром, шедший между тайскими островами Ко Тао и Самуи, попал под сильный удар волны — ее толчок оказался настолько мощным, что часть чемоданов и сумок смыло в море. Об этом сообщает Daily Mail. Среди тех, кто остался без вещей, оказалось много отдыхающих, включая туристов из России.

Одна из туристок рассказала, что была в шоке, когда увидела, как рядом с паромом по волнам болтаются десятки чемоданов и рюкзаков. Среди них были и ее собственные вещи.

По имеющейся информации, причиной произошедшего стала небрежность команды судна. Багаж, который сложили на верхней палубе, оставили без фиксации, и во время сильной качки в бурном море его просто смыло за борт.

Собеседница Daily Mail все же смогла добиться компенсации в размере 1400 долларов. Она отметила, что это было очень непросто, ведь работники парома поначалу отказывались верить, что ее личные вещи могут стоить так дорого.

«Они чуть не рассмеялись нам в лицо, когда мы объясняли реальную стоимость», — сообщила женщина.

Она добавила, что выплату удалось получить только после длительных споров и настойчивых объяснений.

