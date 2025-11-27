Селезнева рассказала, почему Леонид Гайдай не взял ее в «Кавказскую пленницу»
Актриса проходила пробы на роль Нины, но сниматься не смогла из-за очень личных обстоятельств.
Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Наталья Селезнева не смогла сыграть в «Кавказской пленнице» из-за беременности
Актриса Наталья Селезнева рассказала в эфире федерального канала, что могла исполнить главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Этого не случилось по веской причине — артистка была в положении.
«Я была с животом, должна была рожать. Я не могла ему сказать: „Нет, я не приду на пробы, я буду рожать ребенка“. Пришла, сфотографировалась и ушла», — рассказала актриса.
В итоге на роль Нины пригласили актрису Наталью Варлей, чья спортивная форма полностью соответствовала замыслу режиссера.
«Наташа была очень спортивная, циркачка, гимнастка: ходила по канату, прыгала с берега в реку и сыграла очень хорошо», — отметила Селезнева.
Как выяснилось, режиссер Леонид Гайдай едва не отверг молодую артистку на пробах к картине «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Он заявил, что Селезнева не подходит на роль из-за особенностей фигуры. Тогда актриса эмоционально отреагировала на слова режиссера и ответила жестом, который его неожиданно заинтересовал — она приподняла платье.
«Я вообще доверчивая. Дура была абсолютная. И когда он это сказал, я очень как-то обиделась, возмутилась и собралась уходить. Но ему, наверное, понравилась моя наивность, какая-то скромность девичья, которая была. Смотря как поднимаешь платье. Платье можно поднимать по-разному. Я подняла платье без пошлости», — поделилась Наталья Селезнева.
На актрисе в тот момент было шелковое платье, под которым находился купальник, поэтому она не побоялась слегка оголиться. Ранее актриса также опровергала появлявшиеся в СМИ слухи о домогательствах со стороны Леонида Гайдая.
