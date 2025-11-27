Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин рассказал, почему покинул «Динамо»

Ранее он совмещал работу в ФК и национальной команде.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

Валерий Карпин: хочу сконцентрировать все силы на работе в сборной

Валерий Карпин, главный тренер российской сборной по футболу, в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал свой уход из «Динамо».

Он рассказал, когда принял решение и что на него повлияло. Валерий Карпин возглавлял клуб с июня по ноябрь 2025 года, совмещая эту работу с должностью главного тренера в сборной.

«Это решение, так скажем, возникло оно вот как раз после матча с „Акроном“, перед сборной. Перед ноябрьскими играми сборной. Но это решение… Оставил его на после уже матча с Чили. И оно случилось после матча с Чили», — рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

При этом итоги матча, по словам тренера, на его решение никак не повлияли. Важными факторами стали отсутствие результата и накопившаяся усталость, которая отразилась на его здоровье. Сейчас Карпин хочет все силы сконцентрировать на работе со сборной. Вопрос совмещения на данный момент он для себя закрыл.

