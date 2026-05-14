Турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов» прошел в Подмосковье

Эфирная новость 31 0

На соревнования приехали 19 команд из разных районов области — это рекордное количество участников.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Погоня за спортивными достижениями развернулась в подмосковном Дмитрове. Там прошел школьный турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов».

Соревнования собрали рекордное количество участников — 19 команд из разных районов области. Помимо учеников, на поле вышли и участники программы «Активное долголетие».

«Гольф — это единственный вид спорта, где вы можете встретить на одной площадке и в одном соревновательном процессе сразу несколько поколений. То есть вы сможете встретить человека, которому далеко за 60 лет. Он также будет соревноваться со школьником. Это бесконечный процесс: можно учиться в гольф всю жизнь играть», — рассказал вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун.

Сильнейшую команду региона определяют три раза в год. Как рассказали в Федерации гольфа Московской области, секции в школах, оборудование, тренировки и участие в соревнованиях для детей абсолютно бесплатны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:52
Трагедия вместо развлечения: бизнесмен задавил шестилетнего сына погрузчиком
13:46
Острейший кризис: как политический скандал в Британии повлияет на военную помощь Украине
13:40
Астероид размером с дом приблизится к Земле 18 мая
13:32
«Следят внимательно»: обстановка в аэропорту во время визита Трампа в Китай
13:27
Песни Добрынина стали новым эпизодом в деле издательства «Джем»
13:24
Премьер-министр Латвии ушла в отставку после скандала с дронами ВСУ

Сейчас читают

Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Умерла вдова Андрея Вознесенского писатель Зоя Богуславская
Пробивает защиту иммунитета: хантавирус Андес начал мутировать
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео