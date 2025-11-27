Космический корабль «Союз-МС 28» отправился на МКС

В составе экипажа — россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и американец Кристофер Уильямс.

Кадры с Байконура, где сегодня состоялся запуск космического корабля «Союз-МС 28». Он должен доставить на МКС наших космонавтов — Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта НАСА Кристофера Уильямса.

«Союз» уже отделился от ракеты-носителя и взял курс на международную станцию. Стыковка запланирована около 16 часов дня. Россияне проведут на орбите 242 дня и совершат несколько выходов в открытый космос.

Ранее 5-tv.ru писал, что за время миссии на МКС экипаж проведет более 40 научных экспериментов. Во время одного из выходов в открытый космос будет установлена уникальная аппаратура, которая поможет получить абсолютно новые данные о Солнце.

