UnHerd: Европа согласна на возвращение России в G8

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 66 0

Перезапуск «Большой восьмерки» — один из способов сохранить мировой авторитет европейских государств.

Европа согласилась на возвращение России в G8

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

UnHerd: Запад хочет вернуть себе вес на мировой арене путем возвращения РФ в G8

Европа согласна на возвращение России в «Большую восьмерку» для того, чтобы сохранить свой международный авторитет. Об этом сообщил портал UnHerd.

«Поскольку „старый“ Запад затерялся в составе „Двадцатки“, перезапуск „Восьмерки“ — один из способов (для Европы. — Прим. Ред.) сохранить свой международный авторитет», — говорится в публикации.

По информации издания, шаг по обновлению «Большой восьмерки» нужно рассматривать как способ сохранить актуальность государств Европы. Кроме того, с точки зрения Брюсселя, речь идет якобы об «ослаблении оси Москва — Вашингтон».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул лицемерие стран-участниц «большой семерки». Страны G7 приняли документ, в котором выразили следующие принципы: свободного рынка, честной конкуренции и отсутствие злоупотребления своим положением. Однако эти постулаты распространяются только на государства, входящие в G7, а когда дело касается других, эти принципы не соблюдаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео