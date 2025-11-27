У жительницы Калуги был обнаружен самый длительный случай заражения COVID-19

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Данный образец вируса отличился способностью к сверхбыстрой мутации.

Самый длительный случай заражения COVID-19

Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

У жительницы Калуги был зафиксирован самый длительный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Россиянка была носителем одной из разновидностей (SARS-CoV-2) коронавируса на протяжении двух лет. Предоставленные врачами образцы вируса изучала группа исследователей из разных стран: России, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР.

Они смогли расшифровать структуру генома вируса и проанализировать набор из 89 мутаций, которые встречались только в одном патогене. Он относился к группе В.1.1, то есть являлся одной из первых версий вируса. Именно она была распространена в 2020 году, но быстро исчезла.

По информации исследователей, в обычном случае такое количество мутаций образуется приблизительно за семь лет циркуляции вируса. В данном — эволюция произошла в три-четыре раза быстрее нормы.

Жительница Калуги обратилась к врачам в 2022 году с жалобами на проблемы с кишечником. Оказалось, что с 2005 года она страдала от вируса иммунодефицита, но не проходила антиретровирусную терапию. Из-за этого ее иммунитет был очень ослабленным.

«Проведенный нами анализ существенно расширяет имеющиеся свидетельства того, что эволюция коронавируса в организме людей с подорванным иммунитетом является одним из самых больших источников новых вариаций SARS-CoV-2, способных вызвать новые волны пандемии. Также нам удалось раскрыть важную роль желудочно-кишечного тракта в развитии хронического заражения коронавирусом», — пояснили исследователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Роспотребнадзор опроверг сообщения о «новом неизвестном вирусе».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

