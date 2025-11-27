Роспотребнадзор опроверг сообщения о «новом неизвестном вирусе»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

В России наблюдается лишь сезонная вспышка ОРВИ и гриппа.

Есть ли в России новый неизвестный вирус, которым все болеют

Фото: 5-tv.ru

Сообщения о «новом необычном вирусе», якобы распространяющемся в России, не соответствуют действительности. Об этом заявил Роспотребнадзор на официальном сайте.

В ведомстве сообщили, что на территории РФ наблюдается сезонное учащение случаев ОРВИ и гриппа с преобладанием вируса гриппа A.

Специалисты проводят непрерывный эпидемиологический мониторинг и геномный эпиднадзор, обстановка находится на контроле. В России не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены, отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в ведомстве напомнили, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики.

Сообщения о «странном и неизвестном» вирусе стали распространяться ранее с 20 по 26 ноября в соцсетях и ряде СМИ. Люди жаловались на высокую температуру, сильный кашель, ломоту в теле, сильную боль в ушах и слабость, а также жар до 38,8 градусов. Также ряд источников утверждал, что эти симптомы у заболевших держатся в течение недели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего не стоит делать при простуде.

