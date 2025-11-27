Число жертв пожара в Гонконге достигло 75 человек

Элина Битюцкая
После возгорания в жилом комплексе почти 300 человек числятся пропавшими без вести.

Число жертв в пожаре в жилом комплексе в Гонконге

Фото: Reuters/Tyrone Siu

Число погибших при масштабном пожаре в жилом комплексе Гонконга достигло 75 человек. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По данным газеты, 45 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся почти 300 человек. Возгорание произошло во время ремонтных работ в высотных жилых зданиях, где проживают несколько тысяч человек.

Огонь быстро перекинулся со строительных лесов на жилые этажи, заблокировав часть людей внутри.

Полиция задержала трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве.

«В полиции сообщили об аресте двух директоров и консультанта строительной компании за „грубую халатность"», — уточняет издание. Окончательная причина возгорания устанавливается.

