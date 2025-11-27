Путин: Россия совершила революцию в сфере БПЛА

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 60 0

РФ удовлетворяет не только свои потребности в технике, но и отправляет продукцию на экспорт в другие страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия совершила революцию в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Мы очень многое сделали, просто, я полагаю, можно сказать, это революция для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами», — заявил глава государства.

Президент также отметил, что не считает, что отечественные производственные мощности «переразмерены». При этом Россия удовлетворяет не только свои потребности в технике, но и отправляет продукцию на экспорт в другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия должна в полном объеме удовлетворять собственные потребности оборонно-промышленного комплекса в период специальной военной операции. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения текущих задач ОПК и их соответствия потребностям армии в условиях продолжающейся спецоперации (СВО).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео