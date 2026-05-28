Путин поздравил сотрудников пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником

Рита Цветкова
Президент РФ пообещал делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры и укрепления кадрового потенциала.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником — Днем пограничника. Его видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля. Как отметил глава государства, на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны, верой и правдой служили Родине и своему народу, не щадя жизни.

«Навечно в нашей благодарной памяти — мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, вступили в схватку с нацистами, своей самоотверженностью задержали продвижение врага, уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, после Великой Отечественной войны «зеленые береты» с честью прошли многие испытания: охраняли границы, уничтожали пособников нацистов, выполняли интернациональный долг в Афганистане, решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом.

В ходе специальной военной операции российские пограничники на деле доказывают свой профессионализм, бесстрашно действуя в самых сложных и нестандартных ситуациях, добавил президент. Он также почтил память хранителей рубежей, которые пали смертью храбрых, но остались верны воинскому долгу и не покинули свой пост.

«Сегодня Пограничная служба ФСБ России — это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил действующих пограничников и ветеранов за преданность Родине, передал добрые пожелания их родным и близким. И выразил уверенность, что они и впредь будут вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, наркобизнеса, нелегальной миграции и борьбу с контрабандой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прибытии Владимира Путина в Казахстан с государственным визитом. В программе президента переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и ряд совместных мероприятий.

