Путин: у России есть планы по строительству АЭС малой мощности в Киргизии

Возвращаемся в Киргизию, где состоялся саммит лидеров ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин подвел его итоги. Отвечая на вопрос корреспондента «Известий», глава государства подробно рассказал об отношениях Москвы и Бишкека. Речь шла в том числе о перспективных проектах в сфере освоения мирного атома.

«У нас достаточно много проектов, в том числе в сфере энергетики, и в этом году „Росатом“ заявлял, что готов построить здесь, в стране, атомную станцию малой мощности. Обсуждалось ли это? Есть ли какие-то конкретные цифры? И какие вы видите самые перспективные направления в двусторонних отношениях? И здесь же один маленький нюанс: не так давно были проблемы с пересечением грузов между Казахстаном и Россией, есть ли такие проблемы здесь?» — спросил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Владимир Путин дал развернутый ответ.

«Отношения развиваются у нас по очень многим, кроме инвестиционного, направлениям и линиям, это и добывающая отрасль, это и энергетика. Я напомню, что Кыргызстан получает все наши ресурсы по минимальным ценам и без взимания соответствующих вывозных таможенных пошлин. Конечно, это делает наши товары на рынке Кыргызстана очень конкурентоспособными, мягко говоря, и является хорошим подспорьем для экономики Кыргызстана. Ну это и нефть, и газ, но этим мы не ограничиваемся.

У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню еще раз: Россия — единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. По поводу грузов: да, действительно, такая проблема возникла. С чем она возникла? С тем, что, не буду скрывать, по моему поручению таможенный комитет, и в рамках ЕврАзЭС наши таможенные органы имеют право на такие действия, начал организовывать выборочную проверку на дорогах.

И выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество вот этих грузовиков, фур, пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще. Черный просто импорт, уж простите за моветон, прет просто на нашу таможенную территорию. И Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет», — ответил президент.

