Будут мстить: в Италии приостановлено принятие закона об изнасилованиях

В Италии приостановлено принятие закона об изнасилованиях

Итальянский парламент неожиданно приостановил рассмотрение закона, который впервые признавал бы секс без согласия полноценным изнасилованием. Законопроект, поддержанный и правыми, и левыми, столкнулся с сопротивлением внутри самой правящей коалиции — после того как вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что эту норму можно будет использовать для «вендетты». Об этом сообщает The Guardian.

Инициатива, подготовленная между премьер-министром Джорджией Мелони и ее политической оппоненткой Элли Шлейн, уже прошла нижнюю палату и должна была быть утверждена Сенатом. Однако коалиционная «Лига» Сальвини заблокировала процесс, потребовав переработки текста.

Законопроект предполагает тюремный срок от шести до 12 лет за любой половой акт, совершенный без четкого согласия партнера. Сейчас уголовный кодекс Италии трактует изнасилование через принуждение, угрозы или злоупотребление властью — и прямо не указывает, что отсутствие согласия само по себе является преступлением. Новая норма должна была упростить подачу заявлений и судебное преследование.

Сальвини заявил, что поддерживает идею в целом, но видит угрозу злоупотреблений. По его словам, текст «слишком расплывчат» и может превратиться в инструмент личной мести.

«Он дает женщинам и мужчинам возможность использовать закон, даже если нарушения не было», — сказал вице-премьер.

Отсрочка обсуждения стала неожиданной, особенно на фоне того, что парламент только что утвердил другой ключевой закон — о признании фемицида отдельным преступлением, за которое полагается пожизненное заключение. Оба законопроекта должны были быть приняты к 25 ноября — Международному дню борьбы за насилие в отношении женщин.

Левые партии считают, что причина задержки — провал правящей коалиции на региональных выборах в Кампании и Апулии. После уверенной победы Демократической партии Шлейн правительство Мелони оказалось под давлением, и, как предполагают в оппозиции, «женские» законопроекты стали заложниками политических разногласий.

Шлейн рассказала, что обсудила ситуацию с Мелони и потребовала выполнить договоренность по законопроекту. Об ответе премьер-министра она умолчала, но подчеркнула, что, если задержка связана с результатами выборов, то за это платят женщины.

В правительстве пытаются сгладить конфликт. Министр по делам семьи Эухения Роччелла заявила, что лучше«не торопиться и доработать текст, а глава Минюста Карло Нордио сослался на «технические причины». Несмотря на паузу, он уверяет, что закон будет принят.

Дебаты в Сенате перенесли на январь.

