Дети участников СВО стали главными гостями концерта «Ода матери» в Кремле

В Государственном Кремлевском дворце детям из многодетных семей и семей участников специальной военной операции (СВО) устроили грандиозный праздник, приуроченный ко Дню матери. На сцене выступили звезды российской и евразийской эстрады: Дмитрий Маликов, Валерия, Игорь Николаев, Денис Майданов, Зара, Жасмин, МОТ (настоящее имя — Матвей Мельников. — Прим. ред.), ансамбль «Непоседы» и другие.

На сцене прошел большой звездный гала-концерт, а в Гербовом фойе юных гостей ждали аниматоры в ростовых костюмах, игровые площадки, фотозоны, интерактивные развлечения, веселые конкурсы и мастер-классы.

«Наша семья — многодетная семья из Калуги. Мы сюда приехали на этот замечательный праздник счастья и любви в честь Дня матери. Замечательные активности, очень весело, я сама танцую вместе с детьми, пою песни из любимых мультфильмов, мы фотографируемся со всеми во всех зонах, тут здорово!» — отметила гостья концерта Дарья Плетнева.

Сын Дарьи Глеб не упустил возможности поиграть перед представлением. Мальчик так увлеченно танцевал, он был так впечатлен и взволнован, что во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru у него перехватывало дыхание. Но потом все-таки собрался, чтобы поделиться эмоциями. Школьник признался, что очень любит музыку и мечтает побывать на шоу заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN).

«Тут происходят разные танцы, вон там собирали пазл, значок выиграл! Ну, в общем, все тут круто очень!» — сказал Глеб.

Ольга и Анна Беленко — из многодетной семьи, их отец погиб в зоне спецоперации, а мама осталась одна с тремя дочками и сыном. В этот день девочки тоже смогли развеяться и провести время по-детски, хоть они уже и взрослые. Сестры потанцевали со сказочными героями на интерактивах, посмеялись и получили позитивный заряд от праздника. И поздравили свою героическую маму с ее днем.

«Наш папа был военным, танкистом, позывной у него был „Треха“. У нашей мамы четверо детей, все родные, три сестры и один брат. Мам, мы желаем тебе счастья, чтобы ты всегда была здоровая, мы тебя очень сильно любим. Ты очень сильная, потому что ты нас вырастила всех», — рассказала Анна.

Благотворительный концерт проходит второй год подряд. В этом году на празднике в Кремле побывали шесть тысяч человек со всей России, а также из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Две тысячи из них — из семей бойцов спецоперации, присутствовали также представители молодежных движений и общественные деятели, а также победители конкурса «Семейная Евразия».гн

Цель события — объединение жителей континента как одной большой семьи с общими ценностями.

