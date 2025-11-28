Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Суд вынес приговор Игнату Кузину, устроившему взрыв в подмосковной Балашихе. В результате действий злоумышленника погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным Следственного комитета, Кузина признали виновным в теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ, назначив ему пожизненное лишение свободы.

Первые десять лет преступник проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него штраф в размере двух миллионов рублей.

Следствие установило, что Кузин был завербован Службой безопасности Украины. В апреле 2025 года он установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе. Заряд был приведен в действие дистанционно утром 25 апреля, когда Москалик выходил из квартиры. Генерал погиб на месте, а подозреваемого задержали на следующий день.

В ходе следствия Кузин полностью признал вину. Расследование действий его сообщников продолжается.

Летом этого года ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области еще одного фигуранта дела — гражданина России 1976 года рождения. По данным ведомства, он помогал доставлять взрывное устройство и передавал Киеву сведения о российских военных и объектах инфраструктуры.

Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал один из ключевых постов в структуре оперативного управления Генштаба, курировал вопросы военной безопасности, планирование обороны и руководство войсками в мирное и военное время.

