Экс-адвоката блогера Битмамы арестовали за посредничество во взяточничестве

Светлана Стофорандова Журналист

Правозащитник пробудет под стражей до 23 июня.

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего адвоката известного криптоблогера Валерии Федякиной, более известной как Битмама, Руслана Русланова по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По версии следствия, юрист принял 30 миллионов рублей для изменения приговора своей подзащитной. По информации источника 5-tv.ru, в задержании адвоката ключевую роль сыграла мать блогера, которая участвовала в следственном эксперименте по передаче взятки. Теперь Русланов проведет под стражей до 23 июня.

Саму Валерию Федякину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она предлагала инвесторам вложиться в криптовалюту, обещая высокую прибыль, но по факту присваивала себе эти средства. В июне 2025 года суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что осужденный на семь лет за незаконный вывод денег за границу блогер и бизнесмен Артем Чекалин ожидает результатов апелляции в СИЗО «Бутырка». Его адвокат Константин Третьяков заявил, что подзащитный настроен оптимистично.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
