Пострадавших при обрушении дома в Южно-Сахалинске доставили в больницу

Состояние четырех пострадавших при обрушении здания в Южно-Сахалинске, по предварительным данным, не вызывает серьезных опасений. Об этом сообщил региональный минздрав в своем Telegram-канале.

На помощь раненым при ЧП на месте строящегося здания было направлено пять бригад скорой помощи, сообщили в ведомстве. Из-под завалов оперативно извлекли четырех человек, им оказали первую помощь на месте и доставили в областную клиническую больницу. В медицинском учреждении им проводят полноценную диагностику и углубленное исследование.

Тем временем на месте завала продолжаются работы — очевидцы сообщили, что среди обломков могут быть еще двое человек. На месте дежурят еще две машины скорой помощи. Руководитель медицинской организации лично координировал работу медиков на месте происшествия, отметили в минздраве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Южно-Сахалинске обрушился фрагмент двухэтажного строящегося дома. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку.

