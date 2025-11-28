Пострадавших при обрушении дома в Южно-Сахалинске доставили в больницу

|
Сергей Добровинский
Состояние четырех раненых не вызывает опасений.

В каком состоянии пострадавшие при обрушении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Состояние четырех пострадавших при обрушении здания в Южно-Сахалинске, по предварительным данным, не вызывает серьезных опасений. Об этом сообщил региональный минздрав в своем Telegram-канале.

На помощь раненым при ЧП на месте строящегося здания было направлено пять бригад скорой помощи, сообщили в ведомстве. Из-под завалов оперативно извлекли четырех человек, им оказали первую помощь на месте и доставили в областную клиническую больницу. В медицинском учреждении им проводят полноценную диагностику и углубленное исследование.

Тем временем на месте завала продолжаются работы — очевидцы сообщили, что среди обломков могут быть еще двое человек. На месте дежурят еще две машины скорой помощи. Руководитель медицинской организации лично координировал работу медиков на месте происшествия, отметили в минздраве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Южно-Сахалинске обрушился фрагмент двухэтажного строящегося дома. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку.

