В Южно-Сахалинске обрушился строящийся дом

В Южно-Сахалинске обрушился фрагмент двухэтажного строящегося здания. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

По предварительной информации, конструкция обрушилась при заливке бетоном. Есть четверо пострадавших, также еще трое, предположительно, оказались под завалами. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 16 человек и пять единиц техники, в том числе кинологи с собакой.

Прокуратура региона организовала проверку. На место обрушения прибыли сотрудники городской прокуратуры Южно-Сахалинска, идет проверка соблюдения требований к обеспечению безопасности труда.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге произошло обрушение строящегося дома. В результате ЧП пострадали трое рабочих. По данным местных СМИ, причиной стала некачественная организация работ по заливке бетонной плиты.

По предварительной версии, металлоконструкции могли не выдержать веса свежезалитого бетона. Установкой всех обстоятельств случившегося занялась прокуратура.

