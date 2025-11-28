Москвичка заказала убийство мужа, чтобы избежать раздела имущества

В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в подготовке заказного убийства мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Подозреваемая рассчитывала избежать раздела имущества, устранив супруга.

«Перед судом предстанет женщина, „заказавшая“ мужа за пять миллионов рублей — обвиняемая в ходе бракоразводного процесса и раздела и совместного имущества вступила в конфликт со своим супругом», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что женщина обратилась к знакомому и попросила собрать сведения о состоянии здоровья супруга, после чего устранить его. Она указала желаемый способ смерти — отравление ядовитым веществом, чтобы внешне это выглядело как естественная остановка сердца.

Знакомый передал информацию в правоохранительные органы. Под контролем оперативных служб он встретился с обвиняемой, получил аванс в миллион рублей, а затем сообщил ей о «выполнении заказа», показав постановочные фотографии «погибшего» в морге.

Женщину задержали при передаче оставшейся суммы — четырех миллионов рублей. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Западного административного округа. Дело направлено в суд. Обвиняемая остается под стражей.

