Москвичка заказала убийство мужа, чтобы избежать раздела имущества

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Женщина обратилась за «помощью» к своему знакомому.

В Москве женщина заказала убийство мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в подготовке заказного убийства мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Подозреваемая рассчитывала избежать раздела имущества, устранив супруга.

«Перед судом предстанет женщина, „заказавшая“ мужа за пять миллионов рублей — обвиняемая в ходе бракоразводного процесса и раздела и совместного имущества вступила в конфликт со своим супругом», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что женщина обратилась к знакомому и попросила собрать сведения о состоянии здоровья супруга, после чего устранить его. Она указала желаемый способ смерти — отравление ядовитым веществом, чтобы внешне это выглядело как естественная остановка сердца.

Знакомый передал информацию в правоохранительные органы. Под контролем оперативных служб он встретился с обвиняемой, получил аванс в миллион рублей, а затем сообщил ей о «выполнении заказа», показав постановочные фотографии «погибшего» в морге.

Женщину задержали при передаче оставшейся суммы — четырех миллионов рублей. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Западного административного округа. Дело направлено в суд. Обвиняемая остается под стражей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

20:22
«Я живым не сдамся»: Дмитрий Дибров объяснил, в чем основа интереса к сплетням
20:11
Москвичка заказала убийство мужа, чтобы избежать раздела имущества
20:00
Вырвал глаз и изуродовал лицо: на бездомного напал обезумевший мужчина
19:36
Мужчина задохнулся из-за поедания живых тараканов на конкурсе
19:23
На Украине учительница уволилась из-за лжи в учебниках истории
19:13
Начались испытания оборудования для первой ВСМ в России

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости