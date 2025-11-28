Нарколог объяснил, как самостоятельно распознать начало алкогольной зависимости

Нарколог Исаев: признак алкоголизма — повышение толерантности к спиртному

Алкогольная зависимость определяется не количеством выпитого, а совокупностью признаков, которые проявляются в поведении, психическом состоянии и физиологических реакциях. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с Lenta.ru.

Он указал, что на ранних стадиях заболевание часто маскируется привычными формулировками вроде «по праздникам», «для снятия стресса» или «немного после работы».

По словам Исаева, заподозрить формирование зависимости можно по утрате количественного и ситуационного контроля. Он пояснил, что человек может планировать ограничиться небольшим количеством спиртного, но в итоге выпивает больше, либо решает пить только в выходные, однако находит повод нарушить правило среди недели.

Специалист добавил, что тревожным признаком становится рост толерантности — когда для получения прежнего эффекта требуется больше спиртного. Еще одним показателем Исаев назвал исчезновение защитных реакций организма, например, когда тошнота и рвота перестают возникать при чрезмерном употреблении.

Он отметил, что о заболевании может свидетельствовать и психологическая привязанность: мысли о выпивке появляются заранее, а алкоголь постепенно превращается в привычный способ снять напряжение или улучшить настроение. Также, по его словам, стоит обращать внимание на изменения поведения — раздражительность, тревожность и проблемы со сном в тех случаях, когда человеку не удается выпить.

Нарколог сообщил, что в качестве предварительной самопроверки можно попробовать полностью отказаться от алкоголя на 3–4 недели и наблюдать за своим состоянием. Исаев подчеркнул, что отсутствие тяги, раздражения или навязчивых мыслей, как правило, говорит об отсутствии зависимости. Но если появляются внутреннее напряжение, нарушения сна, раздражительность или попытки «найти повод» для употребления, это может свидетельствовать об ослаблении контроля и необходимости профессиональной консультации.

