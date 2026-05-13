«Все исчезло»: автоматы Калашникова стали предметом роскоши для американцев

Дарья Орлова
Легендарное оружие стремительно пропадает с прилавков США и превращается в дорогой коллекционный товар.

Гражданские версии автомата Калашникова начали массово исчезать с американского рынка и постепенно становятся предметом роскоши. Об этом сообщило издание New York Times.

По словам оружейника Джима Фуллера, которого называют одним из главных популяризаторов АК в США, ситуация изменилась резко.

«Внезапно все исчезло», — заявил он газете.

Как отмечает издание, на рынок одновременно повлияли сразу несколько факторов. Среди них — санкции, импортные тарифы, подорожание боеприпасов и рост популярности винтовок AR-15, которые все активнее вытесняют автоматы Калашникова.

Особенно заметным для покупателей стал скачок цен. Если несколько десятилетий назад АК в США можно было приобрести за несколько сотен долларов, то теперь стоимость таких моделей выросла примерно в пять раз.

Из-за этого автоматы Калашникова постепенно превратились из массового оружия в дорогой коллекционный товар, который все реже могут позволить себе обычные американцы.

С проблемами столкнулись и зарубежные производители. Директор польской компании WBP Яцек Попински признал, что конкурировать с американскими компаниями в нынешних условиях становится все сложнее. По его словам, из-за этого производитель решил сосредоточиться на европейском рынке.

