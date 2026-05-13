Певицу Линду отпустили после опроса в статусе свидетеля
Артистку задержали утром 12 мая по делу о мошенничестве.
Фото: Стукалин Евгений/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) после проведения допроса покинула отделение полиции в статусе свидетеля. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Вместе с артисткой у следователя находился ее директор Михаил Кувшинов и директор ООО «Профит» Дарья Шамова. Как уточнил источник, дело связано с расследованием мошенничества в особо крупном размере.
Одним из фигурантов расследования выступает Андрей Черкасов, возглавляющий музыкальное издательство «Джем». В настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Правоохранители продолжают работу по выявлению всех лиц, которые также могут быть причастны к совершению преступления.
Линду задержали утром 12 мая по делу о мошенничестве с авторскими правами. У певицы многолетний конфликт с заслуженным артистом России, продюсером Максимом Фадеевым. Он 30 лет пытался вернуть себе права на такие культовые песни, как «Ворона», «Мало огня» и «Северный ветер».
Следствие считает, что певица вступила в сговор с Дарьей Шамовой. Она может быть причастна к подлогу и незаконному переоформлению прав на песни на свое имя.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?