Поставки продовольствия для 160 стран: Россия лидирует по экспорту пшеницы в мире

Достижения АПК стали предметом национальной гордости.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Патрушев: Россия лидирует по экспорту пшеницы в мире

Продовольственную безопасность сегодня обсуждали в Омске. Форум «Единой России» «Есть результат!» объединил глав регионов, депутатов, аграриев со всей страны.

Главная тема — развитие сельского хозяйства. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, за последние годы достижения АПК стали предметом национальной гордости. Сейчас Россия обеспечивает зерном, мясом, сахаром и картофелем не только себя, но и другие государства.

«Мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Российская Федерация — лидер по поставкам пшеницы за рубеж и ведущий экспортер целого ряда других товаров. Закупают продовольствие отечественного производства, как уже сказал Владимир Владимирович (Путин — Прим. ред.), более 160 государств», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году был получен третий в истории страны урожай зерна — свыше 144 миллионов тонн, растет и производство молока.

