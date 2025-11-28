Ритуальное убийство? Оленя нашли обезглавленным в ирландском парке

Животное было любимцем посетителей.

Оленя нашли обезглавленным в ирландском парке

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Mirror: Оленя нашли обезглавленным в ирландском парке

В Ирландии расследуют варварское убийство восьмилетнего оленя, которого обнаружили обезглавленным на территории поместья Ньюбридж. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в графстве Дублин. Злоумышленники проникли в парк ночью и убили животное, после чего скрылись. Обезглавленное тело заметили сотрудники, которые пришли покормить стадо.

Олень был одним из двух самцов, живущих в поместье, и считался настоящей «визитной карточкой» парка: на него приходили смотреть семьи с детьми, он спокойно подходил к людям и восхищал гостей своими крупными рогами.

Гибель животного вызвала сильную реакцию среди жителей графства. Мэр Фингала Том О’Лири заявил, что потрясен жестокостью преступления. Он отметил, что часто приходил в парк с внучками и видел, насколько животное любимо посетителями. По его словам, убийство оленя без лицензии является уголовным преступлением, и он надеется, что виновные будут найдены.

Сотрудник фермы также сказал, что персонал находится в полном шоке, подчеркнув, что погибший олень был потрясающим животным и любимцем гостей. Расследование ведут полиция и Служба национальных парков и дикой природы.

