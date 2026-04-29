Опасный презент: почему не стоит дарить подросткам пластические операции

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Сюрпризы в виде коррекции внешности становятся опасным трендом.

Зачем родители дарят детям пластические операции

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пластический хирург Окушко: не стоит дарить подросткам пластические операции

Подростки часто обращаются за помощью к пластическим хирургам, но вместо операционного стола нередко оказываются в кабинете психолога. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) сообщила пластический хирург Ситора Окушко.

Специалист отметила, что инициаторами визитов в клиники зачастую выступают родители, стремящиеся исправить мнимые недостатки своих детей. Существует пугающая тенденция, когда на шестнадцатилетие девочкам дарят операцию по увеличению груди.

«Есть случаи, когда подростки приходят самостоятельно. К сожалению, тяжело до них донести все риски. Мы отправляем таких детей к психологам и психиатрам, отказывая в операциях. Однако это все равно остается проблемой», — сказала Окушко.

Специалисты связывают желание радикально изменить внешность в раннем возрасте с общим ростом ментальных проблем среди молодежи. По сведениям Росстата, за последнее десятилетие число психических расстройств у россиян в возрасте от 15 до 17 лет выросло на 53%.

Основную часть диагнозов составляют депрессивные состояния, неврозы и повышенная тревожность. Эксперты полагают, что на самовосприятие подростков негативно влияют социальные сети, учебные перегрузки и общая нестабильность в обществе.

При этом около 10% несовершеннолетних имеют пограничные расстройства личности, что требует профессиональной психологической поддержки, а не хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Южной Корее процедура по перераспределению жира под глазами стала настоящим трендом. Как сообщает The Korea Times, хирургическое вмешательство массово делают местные звезды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.88
0.19 87.78
0.19
Последние новости

22:51
22:42
22:33
22:31
22:14
22:01
Опасный презент: почему не стоит дарить подросткам пластические операции

Сейчас читают

Интересные материалы

