Опасный презент: почему не стоит дарить подросткам пластические операции

Пластический хирург Окушко: не стоит дарить подросткам пластические операции

Подростки часто обращаются за помощью к пластическим хирургам, но вместо операционного стола нередко оказываются в кабинете психолога. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) сообщила пластический хирург Ситора Окушко.

Специалист отметила, что инициаторами визитов в клиники зачастую выступают родители, стремящиеся исправить мнимые недостатки своих детей. Существует пугающая тенденция, когда на шестнадцатилетие девочкам дарят операцию по увеличению груди.

«Есть случаи, когда подростки приходят самостоятельно. К сожалению, тяжело до них донести все риски. Мы отправляем таких детей к психологам и психиатрам, отказывая в операциях. Однако это все равно остается проблемой», — сказала Окушко.

Специалисты связывают желание радикально изменить внешность в раннем возрасте с общим ростом ментальных проблем среди молодежи. По сведениям Росстата, за последнее десятилетие число психических расстройств у россиян в возрасте от 15 до 17 лет выросло на 53%.

Основную часть диагнозов составляют депрессивные состояния, неврозы и повышенная тревожность. Эксперты полагают, что на самовосприятие подростков негативно влияют социальные сети, учебные перегрузки и общая нестабильность в обществе.

При этом около 10% несовершеннолетних имеют пограничные расстройства личности, что требует профессиональной психологической поддержки, а не хирургического вмешательства.

