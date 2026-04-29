Ожила спустя десять лет: в Долине Смерти в США произошло суперцветение

В Долине Смерти в США произошло суперцветение

В американской Долине Смерти впервые за десять лет произошло редкое суперцветение. Кадры с пустыней, покрытой белыми, желтыми и фиолетовыми цветами, активно распространяются в соцсетях.

Необычное природное явление стало одним из самых заметных за последнее десятилетие. Последний сопоставимый всплеск цветения в Долине Смерти наблюдали в 2016 году.

По оценкам наблюдателей, причиной масштабного цветения стали необычно сильные осенние и зимние дожди. Влага создала условия, при которых семена, долгое время находившиеся в состоянии покоя, массово проросли.

Из-за этого засушливый ландшафт, обычно ассоциирующийся с выжженной землей, на время превратился в цветущий ковер.

Особый контраст происходящему придает репутация этого места. Долина Смерти считается самым жарким, самым сухим и самым низким местом Северной Америки.

В Ассоциации туроператоров России ранее называли эту территорию одной из самых опасных природных достопримечательностей мира. Специалисты отмечали, что в экстремальных условиях пустыни обезвоживание без запаса воды может привести к гибели всего за несколько часов.

