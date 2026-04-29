Ожила спустя десять лет: в Долине Смерти в США произошло суперцветение

Дарья Орлова
Редкое природное явление превратило одно из самых опасных мест планеты в прекрасный пейзаж.

Фото: www.globallookpress.com/Bob Wick

В американской Долине Смерти впервые за десять лет произошло редкое суперцветение. Кадры с пустыней, покрытой белыми, желтыми и фиолетовыми цветами, активно распространяются в соцсетях.

Необычное природное явление стало одним из самых заметных за последнее десятилетие. Последний сопоставимый всплеск цветения в Долине Смерти наблюдали в 2016 году.

По оценкам наблюдателей, причиной масштабного цветения стали необычно сильные осенние и зимние дожди. Влага создала условия, при которых семена, долгое время находившиеся в состоянии покоя, массово проросли.

Из-за этого засушливый ландшафт, обычно ассоциирующийся с выжженной землей, на время превратился в цветущий ковер.

Особый контраст происходящему придает репутация этого места. Долина Смерти считается самым жарким, самым сухим и самым низким местом Северной Америки.

В Ассоциации туроператоров России ранее называли эту территорию одной из самых опасных природных достопримечательностей мира. Специалисты отмечали, что в экстремальных условиях пустыни обезвоживание без запаса воды может привести к гибели всего за несколько часов.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

22:51
Волочкова поставила на место нарколога, предрекшего ей смерть
22:42
Инфаркт на рабочем месте: врачи рассказали к чему приведет хронический стресс
22:33
«Невосполнимая потеря»: Мел Гибсон раздавлен гибелью актрисы Нади Фарес
22:31
Егор Бероев трогательно обратился молодой супруге: «Душа в душу»
22:14
Он так и не увидел внуков: дочь Хогана о том, почему отец перестал с ней общаться
22:01
Опасный презент: почему не стоит дарить подросткам пластические операции

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Не для ваших сердец: как выглядят жены российских красавцев-актеров
Катя Лель впервые раскрыла шокирующие детали жесткого похудения ради Максима Фадеева
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео