Mirror: дети Маколея Калкина в восторге от «Один дома» и не понимают, что отец — Кевин

Актер Маколей Калкин рассказал, что его маленькие дети обожают фильм «Один дома», но до сих пор не осознали, что именно он сыграл культового Кевина Маккаллистера. Он признался, что хочет сохранить эту «магическую иллюзию» как можно дольше. Об этом сообщает Mirror.

На уикенде Калкин посетил юбилейный показ «Один дома» в калифорнийском кинотеатре Long Beach Terrace, приуроченный к 35-летию фильма. На встрече с журналистами он рассказал, что его сыновья — четырехлетний Дакота и трехлетний Карсон — часто смотрят рождественскую классику вместе с ним, но не связывают его с главным героем.

«Им всего три и четыре года. Они понятия не имеют, что я — Кевин», — сказал актер.

Он добавил, что однажды Карсон, увидев детскую фотографию Маколея в окружении многочисленных братьев и сестер, лишь заметил: «Этот ребенок похож на Кевина».

Франшиза регулярно вызывает разговоры о возможном продолжении, но режиссер оригинального фильма Крис Коламбус не поддерживает эту идею. По его словам, «Один дома» — продукт уникального момента, который невозможно воссоздать спустя десятилетия.

Тем не менее, у самого Калкина есть своя версия того, как мог бы выглядеть сюжет будущего фильма. Он считает, что история могла бы сработать, если бы его персонаж был «разведенным или вдовцом», воспитывающим ребенка, который из-за нехватки внимания запирает отца дома и устраивает для него ловушки — как метафору их отношений. Актер отметил, что не исключает своего участия в таком проекте, если идея будет реализована правильно.

Калкин заработал состояние еще в детстве благодаря «Один дома», «Дядюшке Баку» и «Моей девочке», но по-прежнему остается самым узнаваемым актером у многих поколений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.