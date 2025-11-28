У главы киевского режима Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, и фактически соблюдать конституцию», — отметил он.

Помимо этого, официальный представитель Кремля добавил, что желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло есть у всех.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 25 ноября, заявил, что Зеленский озвучивает неоднозначные заявления по мирному плану США, в то время, как Россия придерживается своей позиции, выраженной в начале специальной военной операции (СВО).

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для российской стороны принципиален вопрос о легитимности подписантов со стороны Украины. К тому же он отмечал, что для РФ урегулирование украинского кризиса предпочтительно дипломатическим путем.

