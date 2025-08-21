В момент заключения будущих договоренностей с Украиной для России будет принципиальным вопрос о легитимности подписантов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Лавров выразил надежду, что курс Европы на подрыв усилий по урегулированию на Украине провалится. Россия продолжает тесно сотрудничать с США в вопросе заключения мирного соглашения, результатом совместной работы с высокой долей вероятности может стать устранение первопричин конфликта.

«Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных устойчивых путей к урегулированию, с тем чтобы устранить первопричины», — сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Лавров раскрыл условие для проведения встречи: тщательная проработка вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев хочет подорвать усилия по урегулированию конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.