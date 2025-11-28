Не Меркурий и не Таро: Дмитрий Дибров рассказал, отчего зависит судьба человека

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 72 0

Именно взаимодействие с окружающими определяет траекторию развития любой личности.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Дмитрий Дибров: судьба человека не зависит от ретроградного меркурия

Судьба человека не зависит от ретроградного Меркурия и от карт Таро. Таким мнением с 5-tv.ru поделился телеведущий Дмитрий Дибров на мероприятии ПКФ «Люди России 2025».

По словам телеведущего, судьба человека не связана ни с астрологией, ни с эзотерикой. Единственный реальный фактор, влияющий на жизнь, — это люди, которые встречаются на пути.

«Судьба человека не зависит от ретроградного Меркурия и от карт Таро. Зависит только от встречи с другими людьми», — сказал Дмитрий Дибров.

Артист отметил, что именно взаимодействие с окружающими — удачными или не очень — определяет траекторию развития любой личности. Мистические объяснения, считает он, лишь снимают с человека ответственность за собственный путь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Дибров намерен лишить свою бывшую жену Полину фамилии. При этом юридических оснований на это у звезды нет. Однако это вовсе не означает, что такой исход событий невозможен. Официально Дмитрий и Полина развелись 20 сентября 2025-го. Они были вместе 16 лет и в браке у них родились трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

