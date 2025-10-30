«В „подарок“ получает»: Дмитрий Дибров намерен лишить Полину своей фамилии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 75 0

Запрет на использование фамилии экс-супруга не прописан в законе, однако это не делает его невозможным.

Как Дибров планирует лишить фамилии Полину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что намерен защитить свою фамилию и не хочет, чтобы она была опорочена. Об этом сообщает StarHit.ru со ссылкой на адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы шоумена во время развода с Полиной Дибровой.

По словам ведущего, фамилия для него — «синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер». Юрист отметил, что в этой фразе Дмитрий, вероятно, подразумевал иное. При этом Добровинский подчеркнул, что юридически у Диброва нет оснований требовать от бывшей супруги смены фамилии.

«Понимаете, при разводе жена в „подарок“ получает фамилию мужа. Если хочет, то может ее себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию», — пояснил Добровинский.

Адвокат добавил, что в его практике уже встречались подобные случаи. Один известный продюсер, по словам юриста, сумел убедить экс-супругу вернуть девичью фамилию, предложив ей определенные условия.

