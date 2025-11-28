Задержана организатор рехаба для подростков Анна Хоботова

Задержали основательницу рехаба для подростков Анну Хоботову

Сотрудники правоохранительных органов задержали основательницу подмосковных реабилитационных центров Анну Хоботову. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«В рамках расследования уголовного дела о совершении ряда преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе задержана организатор учреждения», — сообщили в Telegram-канале СК.

В настоящее время с подозреваемой работают следователи. Известно, что уже допрошены подростки, пребывавшие в центре, и их родители, а также работники учреждения.

Уголовное дело было возбуждено 25 ноября после выявления фактов жестокого обращения с 24 подростками в подмосковной Истре. Как установило следствие, вместо психологической помощи несовершеннолетние подвергались систематическим избиениям и пыткам.

В тот же день мать одного из пострадавших, попавшего в реанимацию, рассказала, что подростки в реабилитационном центре в Дедовске подвергались пыткам. Но родители думали, что в «элитном центре» их дети занимаются с профессиональными психологами.

По некоторым данным, рехаб открылся под вывеской центра Анны Хоботовой. Работает с 2013 года. На страницах в соцсетях она называет себя детским психологом и рассказывает об авторском методе работы с подростками с девиантным поведением. Рехабы у Хоботовой также есть в Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что основательницу скандального рехаба для подростков Анну Хоботову объявили в розыск.

