Основательницу скандального рехаба для подростков Анну Хоботову объявили в розыск

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 67 0

Подозреваемая в организации издевательств над детьми может скрываться в Таиланде.

Где может скрываться Анна Хоботова

Фото: Telegram/Анна Хоботова | психолог-психотерапевт/annahobotova

Основательницу подмосковных реабилитационных центров Анну Хоботову объявили в федеральный розыск по делу об издевательствах над подростками. Об этом сообщается на официальном сайте базы данных МВД России.

По информации 5-tv.ru со ссылкой на пострадавших воспитанников, Хоботова может находиться в Таиланде. Родители пострадавших детей также отмечают, что связанные с ней центры «Шанс» и «Формула свободы» в Подмосковье прекратили работу, их сайты перестали быть доступными.

При этом представители «Формулы свободы» отрицают причастность к Хоботовой, утверждая, что реабилитационный центр работает в штатном режиме.

Уголовное дело было возбуждено 25 ноября после выявления фактов жестокого обращения с 24 подростками в подмосковной Истре. Как установило следствие, вместо психологической помощи несовершеннолетние подвергались систематическим избиениям и пыткам.

В тот же день мать одного из пострадавших, попавшего в реанимацию, рассказала, что подростки в реабилитационном центре в Дедовске подвергались пыткам. Но родители думали, что в «элитном центре» их дети занимаются с профессиональными психологами.

