Руководство детсада в Нижегородской области знало о жестоком обращении с детьми

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Сотрудница учреждения не раз становилась зачинщицей проблемных ситуаций.

Как детсад Нижегородской области пояснил жесткость к детям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководители детского сада в Городце Нижегородской области знали, что одна из сотрудниц отличается жестоким обращением с воспитанниками. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала очевидица событий.

«Не было таких заявлений, чтобы ее отстранить. Все сглаживалось на местном уровне», — сказала женщина.

Помимо этого, сотрудница учреждения не раз была виновна в проблемных ситуациях.

До этого стало известно, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело об истязании воспитанников одного из детских садов Городца. Следствие выявило в ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей публикацию и сюжет региональной телекомпании, в которых говорилось о том, что в одном из детских садов города воспитатели проявляют противоправные действия против воспитанников учреждения.

Ранее, писал 5-tv.ru, тюменка рассказала об издевательствах в частном детсаду. Воспитанников кормили некачественной едой, запугивали уколами. Также сотрудники давали им оплеухи, толкали их. При этом малыши постоянно плакали и звали на помощь своих мам.

