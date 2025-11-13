Кричат и не дают хлеб: тюменка рассказала об издевательствах в частном детсаду

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

За жестокое обращение с малышами родителям приходится платить 35 тысяч рублей.

Что произошло в тюменском детском саде Маленькая страна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Тюмени воспитатели частного детсада угрожают детям и не дают им хлеба

Утро 13 ноября в Тюмени началось с громкого скандала — родители малышей детского сада «Маленькая страна» ворвались в здание, требуя объяснений после появления видео, где воспитатели кричат на детей и грубо с ними обращаются. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Автором видео стала Елизавета Семенова, пришедшая на пробный рабочий день. По ее словам, сначала все было хорошо, однако за вежливостью персонала скрывались угрозы уколами и крики детей.

«Когда двери за родителями закрылись, поведение персонала резко изменилось. Директор запугивала детей уколами, насильно заставляет девочку спать, рывками прижимая к постели. Ребенок в этот момент был напуган и издавал жалобные возгласы. Меня вся эта картина ужаснула», — рассказала она изданию.

Девушка добавила, что воспитатели давали детям оплеухи и толкали их. Малыши плакали и звали своих мам. При этом, сотрудницы детсада обсуждали родителей воспитанников. По словам Елизаветы, в «Маленькой стране» детей не только запугивали, но и кормили некачественной пищей.

«Это больше напоминает еду для бездомных животных. Ребята часто просили ломтик хлеба, но им говорили, что они все съели, поэтому ничего не получат», — говорит девушка.

После увиденного женщина записала видео и рассказала о происходящем родителям, запустив волну негодования. По ее словам, месяц пребывания ребенка в этом детсаду обходится в 35 тысяч рублей. В ответ на обнародованные кадры часть родителей поддержала Елизавету, однако другие заявили, что она была заслана конкурентами учреждения.

Директор сада на момент публикации комментариев не дала. Родители требуют провести проверку учреждения и привлечь виновных к ответственности.

