Министр обороны Румынии подал в отставку из-за скандала с его резюме

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну подал в отставку с должности из-за скандала, связанного с его резюме. Об этом он сообщил в соцсети.

«Сегодня я подал заявление об отставке с поста министра национальной обороны», — отметил он.

Моштяну заявил, что он принял такое решение для того, чтобы обсуждения его резюме не были отвлекающим фактором для «тех, кто руководит страной».

Поводом для отставки министра обороны стали материалы издания Libertatea, в которых опровергли представленный Моштяну ранее диплом Университета Athenaeum в Бухаресте. По данным источника, документ не был подтвержден, а в указанном вузе заявили, что такой студент в конце 1990-х годов не проходил обучение у них.

Ситуация произошла на фоне прочих отставок с постов высокого уровня. Ранее The Telegraph передавал, что спецпредставитель президента США Кит Келлог решил уйти со своего поста, поскольку не согласен с новым планом по Украине американского лидера Дональда Трампа. В Reuters отмечали, что он может уйти уже в январе следующего года.

Ранее, писал 5-tv.ru, первый замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал в отставку.

