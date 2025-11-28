Министр обороны Румынии подал в отставку из-за скандала с его резюме

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 61 0

Диплом политика подвергли сомнению.

Из-за какого скандала министр обороны Румынии ушел с поста

Фото: Reuters/Octav Ganea via

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну подал в отставку с должности из-за скандала, связанного с его резюме. Об этом он сообщил в соцсети.

«Сегодня я подал заявление об отставке с поста министра национальной обороны», — отметил он.

Моштяну заявил, что он принял такое решение для того, чтобы обсуждения его резюме не были отвлекающим фактором для «тех, кто руководит страной».

Поводом для отставки министра обороны стали материалы издания Libertatea, в которых опровергли представленный Моштяну ранее диплом Университета Athenaeum в Бухаресте. По данным источника, документ не был подтвержден, а в указанном вузе заявили, что такой студент в конце 1990-х годов не проходил обучение у них.

Ситуация произошла на фоне прочих отставок с постов высокого уровня. Ранее The Telegraph передавал, что спецпредставитель президента США Кит Келлог решил уйти со своего поста, поскольку не согласен с новым планом по Украине американского лидера Дональда Трампа. В Reuters отмечали, что он может уйти уже в январе следующего года.

Ранее, писал 5-tv.ru, первый замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал в отставку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

18:30
Британец убил 87-летнего пенсионера ради кукурузных хлопьев и пирога
18:29
«Понимаю и восхищаюсь»: Зара рассказала о новом взгляде на судьбу своей матери
18:15
Мужчине с ожирением отказали в операции по снижению веса из-за СДВГ
18:10
The Telegraph сообщил о возможном шаге Трампа по признанию присоединенных регионов частью РФ
18:00
«Это отвратительно»: Меган Маркл получила прозвище из-за готовки праздничного блюда
17:52
Российско-венгерские переговоры завершились в Москве

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео