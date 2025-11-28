Первый замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал в отставку. Прошение связано с выходом чиновника на пенсию, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Георгия Филимонова.

Сообщается, что глава региона отставку принял. Иноземцев проработал в правительстве Вологодской области с мая 2025 года, сменив на этом посту Юрия Умеренко.

За плечами Иноземцева — более 25 лет службы в правоохранительных органах. Госслужащий начал карьеру в 1999 году, дослужился до звания полковника и получил звание почетного сотрудника Министерства внутренних дел РФ.

На своем служебном пути Иноземцев занимал различные ключевые посты в ГУ собственной безопасности МВД России.

Чиновник окончил суворовское военное училище и вуз Министерства обороны РФ, диплом по специальности «государственное и муниципальное управление». На должности замгубернатора Иноземцев курировал вопросы региональной безопасности и внутренней политики.

