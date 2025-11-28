«Не первый его визит»: Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву

Канцлер Германии Мерц: у Орбана не было мандата на переговоры с Путиным в РФ

Евросоюз (ЕС) не одобрял поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, трансляцию которой провел сайт правительства страны.

Также он сказал, что у венгерского главы не было мандата на переговоры с Путиным. По словам Мерца, ЕС давно осведомлен о позиции Орбана, но он действует так, как сам считает нужным.

«Это не первый его визит в Москву. Он едет, не имея европейского мандата и одобрения с нашей стороны», — отметил он.

Помимо этого, канцлер отметил, что в поездке Орбана без мандата якобы «нет ничего такого». Мерц пояснил, что у премьер-министра есть личное представление по урегулированию кризиса на Украине.

Венгерский премьер анонсировал свой визит в Россию 27 ноября. Целью поездки он назвал обсуждение с президентом РФ вопроса энергоснабжения Венгрии перед предстоящей зимой.

В свою очередь российский лидер в рамках встречи заявил, что отношения России и Венгрии основываются на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» за всю историю.

Ранее, писал 5-tv.ru, российско-венгерские переговоры завершились в Москве.

