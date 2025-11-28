«Не первый его визит»: Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Евросоюз уже давно знает позицию венгерского главы.

Что канцлер Германии Мерц сказал о поездке Орбана в Москву

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Канцлер Германии Мерц: у Орбана не было мандата на переговоры с Путиным в РФ

Евросоюз (ЕС) не одобрял поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, трансляцию которой провел сайт правительства страны.

Также он сказал, что у венгерского главы не было мандата на переговоры с Путиным. По словам Мерца, ЕС давно осведомлен о позиции Орбана, но он действует так, как сам считает нужным.

«Это не первый его визит в Москву. Он едет, не имея европейского мандата и одобрения с нашей стороны», — отметил он.

Помимо этого, канцлер отметил, что в поездке Орбана без мандата якобы «нет ничего такого». Мерц пояснил, что у премьер-министра есть личное представление по урегулированию кризиса на Украине.

Венгерский премьер анонсировал свой визит в Россию 27 ноября. Целью поездки он назвал обсуждение с президентом РФ вопроса энергоснабжения Венгрии перед предстоящей зимой.

В свою очередь российский лидер в рамках встречи заявил, что отношения России и Венгрии основываются на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» за всю историю.

Ранее, писал 5-tv.ru, российско-венгерские переговоры завершились в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

20:22
«Я живым не сдамся»: Дмитрий Дибров объяснил, в чем основа интереса к сплетням
20:11
Москвичка заказала убийство мужа, чтобы избежать раздела имущества
20:00
Вырвал глаз и изуродовал лицо: на бездомного напал обезумевший мужчина
19:36
Мужчина задохнулся из-за поедания живых тараканов на конкурсе
19:23
На Украине учительница уволилась из-за лжи в учебниках истории
19:13
Начались испытания оборудования для первой ВСМ в России

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео