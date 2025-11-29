Daily Mail: Девушку связали скотчем и утопили в болоте ее собственные братья

В Нидерландах начался громкий судебный процесс по делу об убийстве 18-летней девушки, которую ее братья связали скотчем, вывезли в безлюдное место и утопили в болоте. Об этом сообщает Daily Mail.

Руки ее были связаны за спиной, лодыжки стянуты скотчем, во рту — кляп. Под ногтями обнаружили ДНК ее отца, что свидетельствует о сопротивлении девушки. Мотивом следствие называет «убийство чести»: семья считала, что девушка «опозорила» их своим западным стилем жизни и тем, что у нее появился парень. Тело девушки нашли спустя шесть дней после исчезновения.

Братья — на скамье подсудимых, отец — скрывается

Перед судом предстали ее братья, 23 и 25 лет. Их отец, которого прокуратура называет организатором преступления, бежал в Сирию, где, по информации СМИ, снова женился. Его будут судить заочно.

Сами братья утверждают, что не участвовали в расправе, а убийство совершил отец. В местную газету мужчина действительно прислал электронные письма, взяв всю ответственность на себя, однако прокуратура считает это попыткой увести сыновей от наказания.

По версии следствия, именно отец приказал сыновьям убить девушку, осознавая всю тяжесть преступления.

Девушка была под охраной

До убийства девушка находилась под наблюдением полиции, так как ей угрожала семья. Но незадолго до трагедии охрану убрали. О причине власти не сообщают.

Братья были арестованы вскоре после обнаружения тела и остаются под стражей. Процесс над ними продолжается. Отец девушки по-прежнему в бегах.

Министерство юстиции Нидерландов заявило, что вернуть отца из Сирии невозможно из-за отсутствия юридического сотрудничества. Сирийская сторона это опровергает и утверждает, что запросов из Нидерландов не поступало.

