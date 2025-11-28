Роскомнадзор вводит ограничения для WhatsApp* из-за нарушения законодательства

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Россиянам рекомендуют переходить на национальные сервисы.

Какие ограничения Роскомнадзор вводит для WhatsApp*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роскомнадзор постепенно вводит новые ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*, так как он продолжает нарушать российское законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Роскомнадзоре добавили, что WhatsApp не выполняет условия, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений на территории России. В случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp может быть полностью заблокирован в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что WhatsApp ввел авторизацию через электронную почту для россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

22:07
Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января
21:51
Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату
21:34
Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
21:29
Правительство РФ одобрило поэтапное снижение скидки в системе «Платон»
21:14
«Школы хорошие»: Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК
21:08
Сийярто заявил о получении Венгрией гарантий по энергоснабжению от РФ

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео