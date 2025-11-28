Роскомнадзор вводит ограничения для WhatsApp* из-за нарушения законодательства

Роскомнадзор постепенно вводит новые ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*, так как он продолжает нарушать российское законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Роскомнадзоре добавили, что WhatsApp не выполняет условия, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений на территории России. В случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp может быть полностью заблокирован в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что WhatsApp ввел авторизацию через электронную почту для россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ