Правительство РФ одобрило поэтапное снижение скидки в системе «Платон»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 57 0

Она действует с 2015 года для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным трассам.

В России одобрили поэтапную отмену скидки в системе Платон

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство РФ приняло постановление, связанное с поэтапной отменой скидки, применяемой при расчете тарифа в системе «Платон». Об этом стало известно из сообщения Министерства транспорта России.

«Согласно принятому постановлению, с 1 марта 2026 года планируется снижение скидки к тарифу (изменение понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75) и последующая ее отмена с 1 февраля 2028 года», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что благодаря таким изменениям дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на увеличение объемов ремонта и поддержание дорог в надлежащем состоянии.

По информации Минтранса РФ, в 2024 году за счет поступлений в федеральный дорожный фонд было отремонтировано более 485 километров дорог, а также произведено устройство слоев износа еще на 384 километрах в 28 регионах страны.

Госсистема взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд «Платон» была введена в 2015 году. Базовый тариф при запуске «Платона» составлял 3,73 рубля за километр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минтранс предложил поэтапно отменять скидки за плату по системе «Платон».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

22:07
Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января
21:51
Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату
21:34
Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
21:29
Правительство РФ одобрило поэтапное снижение скидки в системе «Платон»
21:14
«Школы хорошие»: Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК
21:08
Сийярто заявил о получении Венгрией гарантий по энергоснабжению от РФ

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео