Правительство РФ одобрило поэтапное снижение скидки в системе «Платон»

Правительство РФ приняло постановление, связанное с поэтапной отменой скидки, применяемой при расчете тарифа в системе «Платон». Об этом стало известно из сообщения Министерства транспорта России.

«Согласно принятому постановлению, с 1 марта 2026 года планируется снижение скидки к тарифу (изменение понижающего коэффициента с 0,51 до 0,75) и последующая ее отмена с 1 февраля 2028 года», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что благодаря таким изменениям дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на увеличение объемов ремонта и поддержание дорог в надлежащем состоянии.

По информации Минтранса РФ, в 2024 году за счет поступлений в федеральный дорожный фонд было отремонтировано более 485 километров дорог, а также произведено устройство слоев износа еще на 384 километрах в 28 регионах страны.

Госсистема взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд «Платон» была введена в 2015 году. Базовый тариф при запуске «Платона» составлял 3,73 рубля за километр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минтранс предложил поэтапно отменять скидки за плату по системе «Платон».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.